Tibet'te 6,8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yükseliyor

Çin'in Tibet bölgesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin basını 53 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını bildirdi

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Deprem, 800 bin kişinin yaşadığı Tibet'in Shigatse bölgesinde hissedildi. bölge, Tibet Budizmi'nin en önemli figürlerinden biri olan Panchen Lama'nın geleneksel merkezi olan Shigatse şehri tarafından yönetiliyor.