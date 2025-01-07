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        Haberler Dünya Tibet'te 6.8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yükseliyor | Dış Haberler

        Tibet'te 6,8 büyüklüğünde deprem! Can kaybı yükseliyor

        Çin'in Tibet bölgesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin basını 53 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 08:10 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:20
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        Tibet'te 6,8 büyüklüğünde deprem!
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        Çin'in Tibet bölgesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin basını 53 kişinin öldüğünü, 62 kişinin yaralandığını bildirdi

        Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

        Deprem, 800 bin kişinin yaşadığı Tibet'in Shigatse bölgesinde hissedildi. bölge, Tibet Budizmi'nin en önemli figürlerinden biri olan Panchen Lama'nın geleneksel merkezi olan Shigatse şehri tarafından yönetiliyor.

        Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyurdu.

        Sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

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