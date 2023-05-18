Titanik ilk kez bu kadar net!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

15 Nisan 1912 gecesinde, daha ilk seferinde buz dağına çarparak Atlantik'in 3.800 metre derinliğine gömülen, filmlere ve belgesellere konu olan Titanik enkazından ilk kez bu kadar net görüntüler paylaşıldı. Titanik'in dijital taramayla elde edilen görüntüleri, enkazın en ince detaylarına kadar görülmesini sağladı.

İKİ PARÇA HALİNDE KAYDEDİLDİ! Yeni tarama, Titanik'in eksiksiz görüntüsünü ortaya çıkararak enkazı bütünüyle yakalıyor. Görüntülerde geminin baş ve kıç kısımları yaklaşık 800 metre ayrılmış şekilde ve iki parça halinde olduğu gözleniyor. Parçalanmış gemiyi büyük bir enkaz alanı çevreliyor.

700 BİN GÖRÜNTÜ BİRLEŞTİRİLDİ Dijital tarama 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi olan Magellan Ltd ve proje hakkında bir belgesel hazırlayan Atlantic Productions tarafından gerçekleştirildi. Dalgıçlar, enkazın enine ve boyuna incelenmesi için 200 saatten fazla zaman harcadı. Araştırmacılar, her açıdan 700 binden fazla görüntü kaydederek tam bir 3D rekonstrüksiyon oluşturdu. Keşif gezisinin planlanmasına öncülük eden Magellan'dan Gerhard Seiffert, çalışmanın şimdiye kadar üstlendikleri en büyük sualtı tarama projesi olduğunu söyledi.

GEMİYE TAM OLARAK NE OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ AMAÇLANIYOR Titanik analisti Parks Stephenson BBC'ye yaptığı açıklamada, gemi hakkında hala cevaplanması gereken soruların olduğunu belirterek görüntüler için "Titanik'in hikayesini spekülasyonlara değil, kanıta dayalı araştırmalara yöneltecek ilk büyük adımlardan biri" açıklamasında bulundu. Görüntüler sayesinde 1912 yılında batan gemiye tam olarak ne olduğunun belirlenmesi umuluyor. Video Reuters tarafından servis edilmiştir.