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Sonuçlar açıklandı! İşte 2023 TOGG kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı

TOGG kura sonuçları ve isim listesine ilişkin araştırmalar TOGG kuralarının 29 Mart akşamı saat 21.00'de YouTube ve TRT Haber canlı yayınında gerçekleşmesi ve kazanan isimlerin saat 22:30'da açıklanması sonrasında hız kazandı. 20 bin kişi TOGG T10X'in ilk kullanıcıları olurken 20 bin kişi de yedek listede yer alıyor. İşte TOGG kura çekimi sonuç sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi...

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  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı. Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan yerli otomobil TOGG kuraları ile ilk 20 bin hak sahibi belirlendi. Peki, TOGG kura sonuçları ve isim listesi erişime açıldı mı? İşte TOGG kura sonuçları asil ve yedek kazanan listesinde yer alan talihliler ile sonuç sorgulama ekranı...
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    TOGG İÇİN ÖN SİPARİŞ SAYISI 177 BİN 467!

    TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.

    TOGG RESMİ İNTERNET SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    TOGG KURA ÇEKİLİŞİ NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    TOGG T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyen dijital çekiliş, 29 Mart 2023 Çarşamba günü noter huzurunda TRT Haber üzerinden canlı olarak yayınlandı.

    TOGG SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    TOGG KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Dijital ortamda gerçekleştirilen TOGG T10X kura çekilişi 29 Mart Çarşamba akşamı saat 21:00'de TRT Haber ve Youtube kanalların üzerinden yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOGG kura çekilişi sonuçları ve isim listesi aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilir.

    TOGG KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    SİPARİŞ HAKKI KAZANANLAR TESLİMAT ÖNCELİĞİYLE BİRLİKTE BELİRLENECEK

    Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde TOGG tarafından yayınlandı. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlendi. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. 
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    TOGG ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU

    Yapılacak TOGG çekilişleri kapsamında, öncelikle  V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler Nisan ayından itibaren teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları 2023 Temmuz ayında başlayacak.
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

    T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.
  • TOGG çekiliş sonucu isim listesi AÇIKLANDI | İşte TOGG kura sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan talihliler...

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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