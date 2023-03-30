TOGG kura sonuçları isim listesi açıklandı. Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan yerli otomobil TOGG kuraları ile ilk 20 bin hak sahibi belirlendi. Peki, TOGG kura sonuçları ve isim listesi erişime açıldı mı? İşte TOGG kura sonuçları asil ve yedek kazanan listesinde yer alan talihliler ile sonuç sorgulama ekranı...