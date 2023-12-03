Niksar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

- Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolunda Hülya A. idaresindeki 25 SC 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada araçta bulunan Ahmet A. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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