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        Niksar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        - Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:43
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        Niksar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        - Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, D100 kara yolunda Hülya A. idaresindeki 25 SC 692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada araçta bulunan Ahmet A. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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