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        Tokat Valisi Hatipoğlu, down sendromlu yüzücü Mustafa Nurullah ile bir araya geldi

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde yaşayan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 11-13 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılacak down sendromlu 16 yaşındaki Mustafa Nurullah Sürem'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:24
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        Tokat Valisi Hatipoğlu, down sendromlu yüzücü Mustafa Nurullah ile bir araya geldi
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Zile ilçesinde yaşayan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 11-13 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Türkiye Yüzme Şampiyonası’na katılacak down sendromlu 16 yaşındaki Mustafa Nurullah Sürem’i ziyaret etti.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda antrenmanlarına devam eden Mustafa Nurullah, haftada iki gün Zile ilçesinden annesi ve babasıyla il merkezine geliyor.

        Genç sporcuyu antrenmanında ziyaret eden Vali Hatipoğlu, "Türkiye Şampiyonası için Antalya’ya gidecek. Daha önce de ulusal başarıları olmuştu. İnşallah bu konuda da kendisini destekliyoruz. Bizim sporcumuz olmasından gurur duyuyoruz. Özel çocuklarımızı her alanda her zaman geliştirmek, kaynaştırmak ve başarılarıyla gurur duymak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da üniversitedeki hocaların sporcunun eğitimine katkı sağladığını belirterek, Mustafa Nurullah’a şampiyonada başarılar diledi.

        Anne Serpil Sürem ise çocuklarındaki yeteneği 5 yaşındayken fark ettiklerini anlatarak, "Nurullah çok güzel şekilde kurbağalama stilinde yüzmeye başladı. Kurbağa stili en zoru aslında. Nurullah bunu başardı, bugüne kadar geldi. Dereceleri de çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Down sendromlu genç sporcu ise katılacağı turnuvada derece elde edeceğine inandığını ifade etti.

        Mustafa Nurullah, bugüne kadar okul sporlarında katıldığı turnuvalarda 15 altın madalya kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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