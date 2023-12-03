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        Tokat´ta silahlı kavga: 1 yaralı, 2 kuzene gözaltı

        TOKAT´ınErbaailçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:10
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        Tokat´ta silahlı kavga: 1 yaralı, 2 kuzene gözaltı
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        TOKAT´ınErbaailçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 kuzen gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir baklavacıda meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mustafa Ayasun, amca çocukları Ömer Ç. ve Bulut Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer Ç., tabanca ile Mustafa Ayasun´a ateş etti. Ömer Ç., Ayasun´u bacaklarından yaraladıktan sonra Bulut Ç. ile otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan Ömer Ç. ve Bulut Ç.´yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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