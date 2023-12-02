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        Tokat'ta garajda çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:08
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        Tokat'ta garajda çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç yandı.

        Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde İbrahim Şahin'e ait evin garajında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, garajda bulunan diğer araçlara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, garajda bulunan pikap, hafif ticari araç, minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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