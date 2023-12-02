Tokat'ta garajda çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç yandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç yandı.
Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde İbrahim Şahin'e ait evin garajında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, garajda bulunan diğer araçlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, garajda bulunan pikap, hafif ticari araç, minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.
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