Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybetti

        Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 22:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan E, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kent merkezinde 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmış, kazada Berkay P. (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı.

        Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berkay P, 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        AVM'de iğrenç anlar! Fincanları tükürerek temizledi
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        TFF'den Eryaman kararı!
        TFF'den Eryaman kararı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        17 yaşındaki lise öğrencisi, Alzheimer'ın teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı
        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı
        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulama...
        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulama...
        Tokat'ta Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihalesi yapı...
        Tokat'ta Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ihalesi yapı...
        Tokat'ta "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST" programı yapıldı
        Tokat'ta "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST" programı yapıldı
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Niksar'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Niksar'da çıkan örtü yangını söndürüldü