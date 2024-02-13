Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybetti
Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan E, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kent merkezinde 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı 60 FK 559 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklete çarpmış, kazada Berkay P. (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı.
Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berkay P, 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.