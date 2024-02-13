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        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı

        Erbaa Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kursiyerler hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:34
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        Erbaa Belediyesinden ev hanımlarının aile bütçesine katkı
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        Erbaa Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kursiyerler hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor.

        Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde kadınlara yönelik seramik, dikiş, takı tasarım, mefruşat, ahşap boyama, rölyef, çini, tezhip, minyatür ve ebru sanatı kurslarında eğitim alan kadınlar bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

        Sanat merkezinin yanında hizmete açılan Hanife Büşra Konyar Sanat Atölyesinde ise yapılan ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yaptığı açıklamada, kültür ve sanat merkezinde kadınların ürettiği ürünlerin bir kısmının Erbaa Belediyesi tarafından satın alınırken, vatandaşların da buradan hediyelik eşya alabileceğini ifade etti.

        Karagöl, ayrıca Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde geçen yıl eğitimlerini tamamlayan 600 kursiyerin sertifika aldığını kaydetti.

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