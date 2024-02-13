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        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulamaya açıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Tokat'ta yapılan yatırımlarla son 21 yılda 147 bin 450 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:29
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        DSİ'nin yatırımlarıyla son 21 yılda Tokat'ta 147 bin 450 dekar arazi sulamaya açıldı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Tokat'ta yapılan yatırımlarla son 21 yılda 147 bin 450 dekar arazinin sulamaya açıldığı bildirildi.

        DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla yaşamın kaynağı olan suyun değerinin her geçen gün arttığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Tokat'ta 21 milyar 96 milyon 995 bin 750 liralık yatırım yapıldığına dikkati çekerek, "10 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 147 bin 450 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 759 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 173 taşkın koruma tesisinin yapımını tamamladık." ifadesini kullandı.

        Tokat'ta 5 sulama tesisi inşaatına devam edildiğini aktaran Balta, ayrıca 32 sulama tesisi daha yapılmasının planlandığına işaret etti.

        Tokat'ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle çalıştıklarının altını çizen Balta, şunları kaydetti:

        "Tokat’a bugüne kadar Alpu, Çekerek, Güzelce, Çamiçi, Gökçeli, Güncalı, Sorhun, Kızık, Batmantaş ve Artova-Yağcımusa barajları olmak üzere 10 baraj ile Niksar Serenli Göleti'ni yaptık. Ayrıca 7 barajın inşaat çalışmaları devam ediyor. Son 21 yılda 15 HES tesisinin işletmeye alınmasıyla yıllık 1,95 milyar kilowatt saat enerji üretimi sağlandı. Tokat’ta 2028 yılı sonuna kadar 5 içme suyu tesisi tamamlanacak. Toplamda 496 bin 676 kişi için yılda 46,66 milyon metreküp içme suyu temin edilecek."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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