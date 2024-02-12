Tokat'ta "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda TEKNOFEST" programı yapıldı

T3 Vakfı Tokat İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya, üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e başvuruların 20 Şubat'a kadar sürdüğünü söyledi.

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