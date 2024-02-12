Niksar'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yazıcık beldesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.
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