Tokat'tan kısa kısa

Açıklamada, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan taramalar sonucunda 29 kadın meme kanseri, 25 kadın rahim ağzı kanseri, 13'ü kadın toplam 27 kişi ise kalın bağırsak kanseri şüphesiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı kapsamında il genelinde 7 bin 426 kişiye tarama yapıldığı, geçtiğimiz yıla göre tarama oranının yüzde 170 artış gösterdiği belirtildi.

İlçeye bağlı Şahinli köyünde M.Ö'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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