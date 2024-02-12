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        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:03
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        Tokat'tan kısa kısa
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        Tokat’ın Niksar ilçesinde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Şahinli köyünde M.Ö'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında samanlık zarar gördü.

        - 81 kişi kanser şüphesiyle sağlık kuruluşlarına sevk edildi

        Tokat'ta ocak ayı içerisinde yapılan kanser tarama faaliyetleri sonrasında 81 kişi kanser şüphesiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı kapsamında il genelinde 7 bin 426 kişiye tarama yapıldığı, geçtiğimiz yıla göre tarama oranının yüzde 170 artış gösterdiği belirtildi.

        Açıklamada, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan taramalar sonucunda 29 kadın meme kanseri, 25 kadın rahim ağzı kanseri, 13'ü kadın toplam 27 kişi ise kalın bağırsak kanseri şüphesiyle üst basamak sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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