Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:51 facebook

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