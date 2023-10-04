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        Haberler Yaşam Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi - Güncel haberler

        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi

        Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:51
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        Nesli tehlikede! Görüntülendi
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        Tokat'ın Almus ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

        Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanda vatandaşlar tarafından fark edildi.

        HIZLICA UZAKLAŞTI

        Bölgede otomobil içerisinden cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.

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        #vaşak
        #haberler
        #Almus
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