Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi
Giriş: 04.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:51
Tokat'ın Almus ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Tokat'ın Almus ilçesinde, ormanda vatandaşlar tarafından fark edildi.
HIZLICA UZAKLAŞTI
Bölgede otomobil içerisinden cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak, saniyeler içinde bölgeden hızlıca uzaklaştı.