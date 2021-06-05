Toprak'tan acı haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkToprak'tan acı haber! Korona sonrası gelişen MAS ölümüne neden oldu! - Haberler
ABONE OL

Toprak'tan acı haber! Koronavirüs sonrası gelişen MAS nedeniyle hayatını kaybetti

Batman'da görevli doktor çift Gülsüm Kahveci Kılınç ve Şenol Kılınç´ın çocukları Toprak Kılınç (8),Covid-19 sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Toprak'tan acı haber! Korona sonrası gelişen MAS ölümüne neden oldu! - Haberler
Toprak'tan acı haber!
0:00 / 0:00

Batman'da görev yapan Anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve Dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç´ın 8 yaşındaki oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19´a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti.

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak´ın acı haberini duyurdu.

Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç´a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat! - Haberler
SAĞLIKEvde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat!
Sınav öncesinde beslenme neden önemli?
SAĞLIKSınav öncesinde beslenme neden önemli?
İstanbul'da kuşlarda saptandı! Prof. Dr. Yılmaz uyardı! - Haberler
SAĞLIKİstanbul'da kuşlarda saptandı! Prof. Dr. Yılmaz ...
Sağlık Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı!
SAĞLIKSağlık Bakanlığı'ndan 'maske ve eldiven' uyarısı!
Son dakika haberi İstanbul'da aşı sayısı 5 milyonu aştı
SAĞLIKİstanbul'da aşı sayısı 5 milyonu aştı
ÇOK RİSKLİ! Prof. Dr. Yorulmaz o yanlışa dikkat çekti! - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Yorulmaz o yanlışa dikkat çekti!
Biontech aşısı yan etkisi nedir? Biontech aşısını kimler olmalı? Pfizer Biontech aşısı koruma oranı kaç?
SAĞLIKBiontech aşısı yan etkisi nedir?
Çocuk ile tatilde bunlara dikkat
SAĞLIKÇocuk ile tatilde bunlara dikkat
Mucize bebek Ömer Özkan 1 yaşında - Haberler
SAĞLIKMucize bebek 1 yaşında
SMA ve ALS gibi nöromusküler hastalıklar için hastanelerde özel birimler kurulacak
SAĞLIKSMA ve ALS gibi nöromusküler hastalıklar için ...