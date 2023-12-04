Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı

        Trabzonspor,Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor,Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.

        Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Antrenmanda; Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-04 14:21:31

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları başladı
        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi
        Trabzon'da abartı egzoz bulunan 4 araç trafikten men edildi
        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı
        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı
        Avcı'lı Trabzonspor'da seri sona erdi
        Avcı'lı Trabzonspor'da seri sona erdi