Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı
Trabzonspor,Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor,Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda sahasında oynayacağı Çorum FK maçı için teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde bugün saat 11.30'da yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı. Antrenmanda; Süper Lig´in 14'üncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas çalışması, dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2023-12-04 14:21:31
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