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        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı

        Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:43
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        Trabzon'da aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı
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        Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü, Araklı Emniyet Müdürlüğü ve Arsin Emniyet Müdürlüğünce, haklarında aranma kaydı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan K.A, "muhafaza görevini kötüye kullanma" suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ve "basit yaralama" suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan T.B. yakalandı.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan Y.Ş, N.A, P.A, A.K. ve Ü.A. da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 9 kişi cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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