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        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı

        Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye 44 bin 605 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:22
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        Trabzon'da kumar oynayan 13 kişi suçüstü yakalandı
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        Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye 44 bin 605 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde kumar oynatıldığı belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye toplam 44 bin 605 lira ceza uygulandı.

        İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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