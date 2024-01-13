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        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı

        TRABZON'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:55
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        Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı
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        TRABZON'da, Pirali Emral (66), evde tartıştığı oğlu Hasan Emral'ı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı baba, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğle saatlerinde, Çukurçayır Mahallesi Akın Sokak'ta meydana geldi. Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin incelemelerinde; başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi. Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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