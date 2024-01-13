TTSO komiteleri turizm faaliyetleri için istişare toplantısı yaptı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) turizm sezonu öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) turizm sezonu öncesi istişare toplantısı düzenlendi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi başkanlığındaki toplantıya 12, 24 ve 25. meslek komitesi üyeleri katıldı.

Çelebi, yeni pazarların bulunması, alternatif turizm çeşitlerinin kente kazandırılması ve mevcut pazarların elde tutulması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Meslek komitesi üyeleriyle yapılan toplantılarda katılmak istedikleri fuarları değerlendirdiklerinin altını çizen Çelebi, "12-15 Şubat'ta İran'da Tahran Turizm Fuarı var. Mart ayındaki Nevruz öncesinde İran'da iyi bir tanıtım fırsatı olabilir. Bu fuarda stant açmak için talep toplamaya başladık. Yeterli sayıda üyemiz başvuru yaparsa oda olarak orada bir stant yeri kiralamayı planlıyoruz. Bütçemizin büyük bölümünü turizmin geliştirilmesi için harcıyoruz. Maalesef ilgili kurumlardan bu konuda destek göremiyoruz." ifadesini kullandı.

Çelebi, 24-27 Şubat'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Suudi Seyahat Fuarı ile 6-9 Mayıs'ta Dubai'de gerçekleştirilecek Arabian Travel Market Fuarını da önemsediklerini aktardı.

Tiflis, Bakü, Tahran, Tebriz gibi şehirlerden Trabzon'a direkt uçak seferi konulması veya var olan seferlerin artırılması için de çalışma yaptıklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Sağlık turizminde hedeflerimiz var ve arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Direkt uçuşlar da bu anlamda çok önemli. Önemli ilerlemeler kaydedildi ve bunları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Elimizden geldiğince turizmle ilgili tüm komiteler ve komisyonlardaki arkadaşlarımızla birlikte Trabzon'a ve bölge turizmine destek olmak için çalışıyoruz."