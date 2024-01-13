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        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:16
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        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Trabzon'da oğlunu tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde 66 yaşındaki P.E, evde tartıştığı oğlu 45 yaşındaki H.E'ye tabancayla ateş etti, ardından da kendini vurdu.

        Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.E'nin hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı P.E'yi ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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