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        Trabzon'da karlı arazide vaşak görüntülendi

        Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:31
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        Trabzon'da karlı arazide vaşak görüntülendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi.

        Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" diye de adlandırılan vaşak, yağışın ardından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi kırsalına indi.

        Vaşak, bölgede araçlarıyla gezenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen vaşağın yürüyerek gözden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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