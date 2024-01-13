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        Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Karadeniz'de dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:17
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        Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Karadeniz'de dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Rize'de kar il genelinde devam ediyor.

        Yağış nedeniyle merkezde 22, İkizdere'de 29, Çamlıhemşin'de 21, Ardeşen ve Çayeli'de 15'er, Pazar'da 11, Güneysu'da 8, Fındıklı'da 6, Kalkandere'de 5, Derepazarı'nda 3, Hemşin ve İyidere'de ise 2'şer olmak üzere 139 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için iş makineleri ile karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de İkizdere ilçesi Ovit Dağı Tünel bölgesinde ve Ayder turizm merkezinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

        - Artvin

        Artvin şehir merkezinde kar kalınlığı 20, Atabarı Kayak Merkezi'nde 90 santimetreye ulaştı.

        Şehirde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışa bağlı merkezde 2, Şavşat'ta 29, Murgul'da 11, Ardanuç'ta 8, Arhavi ve Borçka'da 6'şar, Yusufeli'nde de 2 olmak üzere 64 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 34 personeli, 18 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

        Öte yandan Arhavi ilçesi Çifte Köprü mevkisinde aşırı kar yükü nedeniyle kırılan ağacın yola düşmesi sonucu ulaşım bir süre aksadı.

        Ağacın yola düşme anı, bölgeye kar fotoğrafı çekmeye giden kişinin aracındaki kamerayla kaydedildi.

        - Giresun

        Giresun'da da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Görele'de 26, Tirebolu'da 21, Eynesil'de 11, Çanakçı'da 3 olmak üzere 61 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Trabzon

        Trabzon'da kar yağışı devam ediyor.

        Şehir genelinde yağış, yüksek kesimlerin ardından sahil bandındaki ilçelerde de etkili oldu.

        Yağış dolayısıyla Araklı'da 9, Beşikdüzü ve Köprübaşı'nda 8'er, Şalpazarı'nda 7, Sürmene'de 6, Arsin'de 5, Çaykara ve Düzköy'de 4’er, Akçaabat ve Hayrat'ta 3'er olmak üzere 57 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi Yol yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta kar sebebiyle merkezde 9, Aydıntepe'de 7 ve Demirözü'nde 6 olmak üzere 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

        Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karı temizledi, Karayolları ekipleri ise ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda küreme ve tuzlama yaptı.

        - Ordu

        Ordu'da bazı ilçelerde kar 30 santimetreye ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış mevsiminin etkili olduğu ilçelerde karla mücadeleye başlandığı belirtildi.

        Mahalle ve grup yollarına müdahale eden ekiplerin, muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdiği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 560 personel ve 465 iş makinesi ile karla mücadeleye başladıklarını, kent merkezleri başta olmak üzere mahalle yollarının hiç birinin kapalı kalmaması için sıkı bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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