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        Trabzonspor´da Galatasaray mesaisi başladı

        Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında oynanayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:55
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        Trabzonspor´da Galatasaray mesaisi başladı
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında oynanayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. 5´e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-19 16:53:55

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