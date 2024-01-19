Trabzonspor´da Galatasaray mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında sahasında oynanayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. 5´e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-19 16:53:55