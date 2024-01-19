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        TS Club Bayi Toplantısı yapıldı

        Trabzonspor'da, TS Club Bayi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:00
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        TS Club Bayi Toplantısı yapıldı
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        Trabzonspor'da, TS Club Bayi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TS Club'ın ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerinin tanıtıldığı toplantı Papara Park'ta düzenlendi.

        Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı'nın yanı sıra TS Club'ın mağaza, corner, bayi ve satış noktalarının temsilcileri katıldı.

        Geçen sezon TS Club'da yapılan yeniliklerle ilgili bilgi verilen toplantıda, yeni sezonun trendleri de anlatıldı.

        Toplantıda, geçen yıl perakende satış cirosu en yüksek oranda artan Pendik TS Club, perakende satış adeti en yüksek seviyeye ulaşan Cevahir TS Club ile fatura başı satış adeti en yüksek oranda zirve yapan TS Club Outlet'in temsilcilerine ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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