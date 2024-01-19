KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon'da Rauf Denktaş Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "(Rauf Denktaş'ın) Bizlere vasiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için bundan sonra Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının teslim edilmesi, Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa bu anlaşmanın iki devletli bir çözüm modeliyle olabileceğidir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "(Rauf Denktaş'ın) Bizlere vasiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için bundan sonra Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının teslim edilmesi, Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa bu anlaşmanın iki devletli bir çözüm modeliyle olabileceğidir." dedi.

Tatar, Ortahisar Belediyesinde organize edilen, Rauf Denktaş Fotoğraf Sergisi'nin açılışında, Trabzon'da kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Doğu Akdeniz'deki bağımsız bir devlet olan KKTC'den Anadolu'ya baktıklarında hep sevgi ve muhabbet gördüklerini dile getiren Tatar, "Çünkü bizim kalbimiz bir. Aynı milletin evlatları olarak bu coğrafyada yürekli bir mücadele vermenin gururu içerisindeyim." diye konuştu.

Tatar, halkın geleceği için çağdaş değerlere yürüdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim temennimiz ve dileğimiz elbette Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkını, çıkarlarını ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bağımsız Türk devleti olarak yaşayabilmesi ve hep Mavi Vatan'da her türlü güvenlik meseleleriyle gerek jeopolitik, gerek hidrokarbon, enerji zenginlikleri ve hem hava sahasında şimdilerde İHA'larımızla, SİHA'larımızla, bütün milletin en güneydeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için birlikte bu mücadeleyi verirken, Trabzon'da, Karadeniz'de ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin gelişmesiyle elbette geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmenin, yeni nesillere bütün bu değerleri anlatabilmek, mücadelemizi paylaşabilmek, kültürel, ekonomik, sosyal, milli ve manevi değerlerle bütün bu mücadeleyi vermek, onlara bu heyecanı aşılayabilmek ve aynı milleti gelecekte de bu coğrafyada güçlü bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek elbette bize yakışandır. Bunun için çalışıyoruz."

Hayatını Kıbrıs'a adayan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anan Tatar, şunları kaydetti:

"Bir Türk milliyetçisi, bir Türk büyüğü olarak çok büyük hizmetler vermiştir. Bizlere vasiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için bundan sonra Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının teslim edilmesi, Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa bu anlaşmanın iki devletli bir çözüm modeliyle olabileceğidir. Onun için bizim siyasetimiz Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının devamıdır. Ve bir kez daha Sayın Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anıyorum. Onun vasiyetini sonuna kadar sürdüreceğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bütün dünyaya tanıtmakta mutlak suretle başarılı olacağımızı Trabzon'da sizlerle paylaşıyorum."

Tatar, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile serginin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Tatar, daha sonra Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının resmedildiği duvar önünde fotoğraf çektirdi.