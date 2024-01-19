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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç:

        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem başta olmak üzere hangi sözler verilmişse bu dönem onların hayata geçirilmesi için el birliği ile büyük bir mücadeleyi ortaya koyup, bu çalışmaları hak eden hemşehrilerinin hizmetine sunmanın gayretinde olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:42
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç:
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        AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, raylı sistem başta olmak üzere hangi sözler verilmişse bu dönem onların hayata geçirilmesi için el birliği ile büyük bir mücadeleyi ortaya koyup, bu çalışmaları hak eden hemşehrilerinin hizmetine sunmanın gayretinde olacaklarını söyledi.

        Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Genç, AK Parti İl Başkanlığı önünde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

        Genç, parti teşkilatlarıyla birlikte seçim çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

        Trabzon'un kültür, sanat, turizm ve spor şehri olduğunu belirten Genç, "Bu özelliklerimizi daha da zenginleştirmek, kalıcı hale getirmek, geleceğe taşımak adına bugüne kadar kültür, sanat, tarih alanında yaptıklarımızı aynı anlayışla devam ettireceğiz. Bunları önemsiyorum çünkü Trabzon'un tebarüz eden özelliği kültürü, tarihi ve sanatıdır." dedi.

        Genç, Trabzon'un aynı zamanda ticaret ve eğitim şehri olduğunu vurgulayarak, "Kadim bir şehiriz, merkezi bir şehiriz. Bütün bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi esas alarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devam edeceğiz hazırlayacağımız, yapacağımız projelerle birlikte." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun projelerini de devam ettireceklerini anlatan Genç, "Gülcemal projemiz, Sanayi Sitelerindeki 1700 esnafımızın dönüşümü yeni sanayiye nakli, Çömlekçi projesinin ikinci etabı başta olmak üzere şu anda devam eden işlerimizi tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

        Genç, şehirdeki raylı sistem beklentisine işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen projenin Büyükşehir Belediyesi müştereğinde yapılacağını aktardı.

        Başkan Genç, "Raylı sistem başta olmak üzere hangi sözler verilmişse bu dönem onların hayata geçirilmesi için el birliği ile büyük bir mücadeleyi ortaya koyup, bu çalışmaları hak eden hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın gayretinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, Genç'e çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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