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        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:01
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        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Manisa FK ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma antrenmanıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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