Trabzonspor´dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına ilişkin açıklama
Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.
Trabzonspor Kulübü'nün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen´in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi´nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2024-01-26 00:13:43
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