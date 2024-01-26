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        Trabzonspor´dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına ilişkin açıklama

        Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:14 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:15
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        Trabzonspor´dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına ilişkin açıklama
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        Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

        Trabzonspor Kulübü'nün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen´in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi´nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-26 00:13:43

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