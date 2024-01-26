Trabzonspor´dan Hüseyin Türkmen'in sakatlığına ilişkin açıklama

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen´in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi´nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-26 00:13:43