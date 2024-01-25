Üzerine kaya düşen kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü öldü, kızı yaralı

TRABZON´un Of ilçesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammet Altuncu (48) hayatını kaybetti, kızı Alanur Altuncu (17) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Muhammet Altuncu idaresindeki 61 AFZ 166 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan koparak, yuvarlanan kaya parçası düştü. Kayanın çarpmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile yanındaki kızı Alanur Altuncu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce kamyonetten çıkarılan yaralı baba-kız, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Alanur Altuncu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.