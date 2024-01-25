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        Trabzon'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

        Trabzon'da üzerine kaya parçası düşmesi sonucu şarampole yuvarlanan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:43
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        Trabzon'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Trabzon'da üzerine kaya parçası düşmesi sonucu şarampole yuvarlanan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde, Muhammet Altuncu idaresindeki 61 AFZ 166 plakalı kamyonetin üzerine kaya parçası düştü.

        Şarampole yuvarlanarak dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Altuncu ile araçtaki kızı Alanur Altuncu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Of Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet Altuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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