Trabzon'daki silahlı kavgada iki kardeşten biri yaralandı Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan V.K, hastanede tedavi altına alındı.

V.K'nin kız kardeşi N.K'nin ise gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.