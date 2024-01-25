Trabzon'da "Yolculuk" adlı sergi açıldı Trabzon'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni Gülnihal Bayındır Alkan'ın "Yolculuk" adlı kişisel sergisi açıldı.

Trabzon'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni Gülnihal Bayındır Alkan'ın "Yolculuk" adlı kişisel sergisi açıldı.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, Alkan'ın 4 yılda hazırladığı 56 çini eser yer aldı.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, sergide bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alkan'ı tebrik etti.

İlk kişisel sergisinde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Alkan, 13 ile 18. yüzyıl arasındaki çini desenlerini araştırarak özgün eserler oluşturduğunu söyledi.

Sergi, 30 Ocak Salı gününe kadar açık kalacak.