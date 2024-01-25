Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Yolculuk" adlı sergi açıldı

        Trabzon'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni Gülnihal Bayındır Alkan'ın "Yolculuk" adlı kişisel sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Yolculuk" adlı sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik ve fotoğraf alanı öğretmeni Gülnihal Bayındır Alkan'ın "Yolculuk" adlı kişisel sergisi açıldı.

        Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, Alkan'ın 4 yılda hazırladığı 56 çini eser yer aldı.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, sergide bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alkan'ı tebrik etti.

        İlk kişisel sergisinde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür eden Alkan, 13 ile 18. yüzyıl arasındaki çini desenlerini araştırarak özgün eserler oluşturduğunu söyledi.

        Sergi, 30 Ocak Salı gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "U-Fest" başladı
        Trabzon'da "U-Fest" başladı
        Trabzon'da lise öğrencileri farklı illerde mesleki eğitim alacak
        Trabzon'da lise öğrencileri farklı illerde mesleki eğitim alacak
        İnternetten öğrendiği yöntemle takı üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyo...
        İnternetten öğrendiği yöntemle takı üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyo...
        Hayat kurtarmak için trafikte ve engebeli yollarda zamanla yarışıyorlar
        Hayat kurtarmak için trafikte ve engebeli yollarda zamanla yarışıyorlar
        Trabzonspor'da Emin Kahraman, divan başkanlığına adaylığını açıkladı
        Trabzonspor'da Emin Kahraman, divan başkanlığına adaylığını açıkladı
        Trabzon'da kurtlar girdiği ağılda 20 küçükbaş hayvanı telef etti
        Trabzon'da kurtlar girdiği ağılda 20 küçükbaş hayvanı telef etti