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        KTÜ Rektörü Çuvalcı ile Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun bir araya geldi

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:57
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        KTÜ Rektörü Çuvalcı ile Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun bir araya geldi
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        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı, Uygun'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Üniversite olarak tüm paydaşlarla birlikte şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin donanımlı bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz. Bu noktada eğitimin kalitesini artırmak için yapılacak tüm projelere destek vereceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu düşüncelerle İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun'a yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Uygun ise eğitimde çıtayı yükseltmek için KTÜ ile ortak projelerde buluşmaktan mutluluk duyacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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