KTÜ Rektörü Çuvalcı ile Trabzon Milli Eğitim Müdürü Uygun bir araya geldi Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı, Uygun'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Üniversite olarak tüm paydaşlarla birlikte şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayan Çuvalcı, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizin donanımlı bireyler olmaları için gayret gösteriyoruz. Bu noktada eğitimin kalitesini artırmak için yapılacak tüm projelere destek vereceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu düşüncelerle İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Uygun'a yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uygun ise eğitimde çıtayı yükseltmek için KTÜ ile ortak projelerde buluşmaktan mutluluk duyacağını aktardı.