Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ara vermedi; rota Gaziantep FK

         SüperLig´deAbdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor´a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ara vermedi; rota Gaziantep FK
        ABONE OL
        ABONE OL

         SüperLig´deAbdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor´a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Ziraat Türkiye Kupası´nda dün sahasında Çorum FK´yı 3-1´lik skorla mağlup ederek 5'inci eleme turuna yükselen bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başladı. Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00´da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy´nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe, bu maçta forma giyemeyecek.

        Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-07 13:22:08

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Ender Saraç'tan iddialar hakkında açıklama
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı yüzde 20 arttı
        Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı yüzde 20 arttı
        Trabzonsporlu Bardhi: Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir bas...
        Trabzonsporlu Bardhi: Burada oynayan oyuncuların üzerinde çok büyük bir bas...
        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, tur firması temsilcileriyle bir araya geldi
        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, tur firması temsilcileriyle bir araya geldi
        Trabzonspor'un parlayan golcüsü Enis Destan
        Trabzonspor'un parlayan golcüsü Enis Destan
        Trabzonspor-Çorum FK maçının ardından
        Trabzonspor-Çorum FK maçının ardından