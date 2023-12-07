Trabzonspor ara vermedi; rota Gaziantep FK SüperLig´deAbdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor´a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

SüperLig´deAbdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sahasında Kayserispor´a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor, ara vermeden hafta sonu oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası´nda dün sahasında Çorum FK´yı 3-1´lik skorla mağlup ederek 5'inci eleme turuna yükselen bordo-mavililer, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün başladı. Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00´da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy´nin takımdaki yerini alması bekleniyor. Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe, bu maçta forma giyemeyecek.

Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-07 13:22:08