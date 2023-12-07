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        "Bu Sahne Aynı Biz" Of'ta sahnelendi

        Trabzon'da teknolojik bağımlılıkla mücadele için yazdıkları skeçleri sahneleyen psikolojik danışmanlar, "Bu Sahne Aynı Biz" adlı oyunla Of ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:41
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        "Bu Sahne Aynı Biz" Of'ta sahnelendi
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        Trabzon'da teknolojik bağımlılıkla mücadele için yazdıkları skeçleri sahneleyen psikolojik danışmanlar, "Bu Sahne Aynı Biz" adlı oyunla Of ilçesinde sahne aldı.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda sergilenen oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke, okul müdürleri, öğretmen ve veliler izledi.

        Kabahasanoğlu, oyunculara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Böylesine anlamlı ve güzel mesajların verildiği bir oyunu izlemekten son derece mutlu oldum. Keşke daha fazla velimiz oyunu izleseydi. Çocuklarımız bizler için çok önemli, onları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Çünkü onlar geleceğimizin mimarları ve teminatıdır. Teknolojinin zararlarını en aza indirmek için hepimize görevler düşüyor. Teknolojinin iyi taraflarını alıp zararlı taraflarından onları uzak tutmalıyız. Tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

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