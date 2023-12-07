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        Kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi

        Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:10
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        Kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi
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        Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

        S.A'ya ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 57 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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