Trabzon'da düzenlenen operasyonda, kargo gönderilerinde gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

S.A'ya ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 57 gümrük kaçağı oyun konsolu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.