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        Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor

        Trabzon'da, "49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:00 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:08
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        Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor
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        Trabzon'da, "49. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde dün akşam açılışı gerçekleştirilen sergide, 112 sanatçıya ait 112 eser yer aldı.

        Ressam Yüksel Baydar, serginin çok önemli bir sanat mirası olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

        Baydar, çok önemli sanatçıların eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Ülkemizde 49 yıldır devam eden tek sanat sergisidir. Her sene bir sergimiz olur, Trabzon'da yaşayan sanatçılar katılır. Bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılına denk geldiği için seçici kurulun kararıyla, sergiye katılan herkesin resimleri kabul edilip sergilendi." dedi.

        Sergi, 30 Aralık'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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