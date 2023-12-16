Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Salı günü İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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