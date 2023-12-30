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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:03
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde İ.D. (32) ve K.D'nin (35) uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti.

        Şüphelilerin evinde narkotik madde tespit köpekleri "Limon" ve "Duman"ın da katıldığı aramalarda, 1 kilo 253 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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