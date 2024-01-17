Trabzon'da "Dağ" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu

Trabzon'da ressam Hayri Bostan'ın "Dağ" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici de olan Bostan'ın çarpık kentleşmeyi konu aldığı 41 eseri yer aldı.

Bostan, 2017'den itibaren yağlı boyanın yanı sıra diğer teknikleri de kullanarak yaptığı resimleri sergilediğini dile getirdi.

Sergiyi gezen Gümüşhane'nin Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir de eserleri beğendiğini ifade ederek, sanatçıyı kutladı.

Sergi, 23 Ocak Salı gününe kadar açık kalacak.