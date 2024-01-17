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        Trabzon'da "Dağ" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu

        Trabzon'da ressam Hayri Bostan'ın "Dağ" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:52
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        Trabzon'da "Dağ" adlı resim sergisi beğeniye sunuldu
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        Trabzon'da ressam Hayri Bostan'ın "Dağ" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

        Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici de olan Bostan'ın çarpık kentleşmeyi konu aldığı 41 eseri yer aldı.

        Bostan, 2017'den itibaren yağlı boyanın yanı sıra diğer teknikleri de kullanarak yaptığı resimleri sergilediğini dile getirdi.

        Sergiyi gezen Gümüşhane'nin Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir de eserleri beğendiğini ifade ederek, sanatçıyı kutladı.

        Sergi, 23 Ocak Salı gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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