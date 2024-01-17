Trabzonspor Divan Başkanı Sürmen, aday olmayacağını açıkladı

,Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Artık yeni isimlerin de görev almaları gerektiğine inandığını söyleyen Sürmen, "Bizler bu görevlerde gelip geçici, Trabzonspor'umuz ise hep payidar kalacaktır" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 2 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağını duyurdu. Sürmen düzenlediği basın toplantısında 3 dönemdir görev yaptıklarını, zaman, sabır ve özveri isteyen bu görev süresince önemli olanın Trabzonspor tarihinde hoş bir seda bırakmak olduğunu belirtti. Sürmen, "Ben ve her kararımızı ortaklaşa aldığımız çok değerli arkadaşlarımın 'hoş seda' bıraktığını düşünüyorum. Bizler bu görevlerde gelip geçici, Trabzonspor'umuz ise hep payidar kalacaktır. Bu nedenlerle yeni arkadaşların da bu görevlerde yer alıp Trabzonspor'a hizmet vermeleri gerektiğine inandığım ve en güçlü zamanda nöbeti genç arkadaşlara bırakıp 'abilik' yapmamın daha sağlıklı bir karar olacağına inandığım için yapılacak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmamaya karar verdim" dedi.

BAŞKAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiği açıklamasında "2018 ve 2023 krizinin aşılmasında, divan başkanlığının çözüm çalışmalarına çok önemli katkılar veren kulübümüzün eski başkan, asbaşkan ve yöneticilere çok teşekkür ederim. Gelinen mali kriz ortamında kendisi de sorumlu tutup, sorunun çözümü için aday olup, Trabzonspor Başkanı seçildikten sonra mali yönden bir kriz çıkmasını şahsi ekonomik gücü ile engelleyen Sayın Ertuğrul Doğan´a da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"SORUN SPOR YÖNETİCİLİĞİ MESELESİDİR"

Kulübün yeni bir idari ve mali krize girmemesi için bugün başkan ve yönetim kurulu kadar, teknik kadroya, basına ve taraftarlara da teşekkür eden Sürmen "Türk futbolunda sorunlu kurumlar olarak TFF, Hakemler, Ulusal Basın ve Menajerler sayılabilmekle birlikte futbolda en önemli ve ivedilikle çözümlenmesi gereken sorun spor yöneticiliği müessesesidir" dedi.

Türk futbolunda yaşanan sorunlara da değinen Sürmen, spor yasasında ek düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. TFF´nin yabancı kuralına dair yeni düzenlemelerinin Türk futbolunun kurtuluşuna dair olumlu hiçbir hüküm ifade etmediğini öne süren Sürmen şöyle konuştu: "Avrupa kulüpleri kadar geliri olmayan kulüp yöneticilerinin Avrupa kulübü gibi transfere para harcama yapması, kulüpleri batağa sürüklemektedir. Bu nedenle kulüp için yaptığı yada yapacağı her şeyin tek doğru olduğunu düşünen egosu yüksek yada kulübünün renginden çok doların rengine aşık olan kişileri futbol dünyasından uzak tutmak gerekir. Bir sezonda Süper Lig takımlarının 7 sinin 'transfer yasağı' alması, Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Spor Bakanının mutlaka değerlendirmeye alması ve spor yöneticiliği konusunda çözüm üretmesi gereken sporun acil konusudur. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak bizim önerimiz kulüplerin tüzük keyfiyetine bırakmadan, Spor Yasasında ek düzenleme yapılarak, tüm kulüplerin uymak zorunda olacağı ve tüzüklerini değiştireceği, tercihli oy sistemi ile kulüp başkan ve yöneticilerinin seçilmesidir. Spor kulüplerimizin ve Milli takımlarımızın geleceğinin alt yapıdan geçtiğini görmeyen yada görmek istemeyen yöneticilerin alt yapı ile ilgileniyormuş gibi yapması, en sıradan maçlarda bile alt yapıdan gelen futbolcuların kısa sürelide olsa şans bulamaması, TFF´nin çareyi yurt dışındaki Türk futbolcularda araması, çözümü zorlaştırmaktadır."

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-17 12:23:59