Çaykara'da öğrenciler için etkinlik düzenlendi Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler için oyun etkinliği organize edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde öğrenciler için oyun etkinliği organize edildi.

Çaykara Gençlik Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de katıldı.

Palyaço eşliğinde dans eden çocuklar, ip atlama ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra yüz boyama ve ebru gibi etkinlikler de gerçekleştirdi. Kaymakam Erbek de bazı oyunlarda öğrencilere eşlik etti.