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        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:12
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        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Merkez Mahallesi Liman Kavşağı'nda O.O'nun kullandığı 08 EA 610 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 06 EAP 782 plakalı kamyonete çarptıktan sonra refüje, ardından da sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü O.O. ile eşi H.O. ve çocukları N.O, A.O. ve Z.N.O. Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon yönünde trafik, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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