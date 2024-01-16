Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Merkez Mahallesi Liman Kavşağı'nda O.O'nun kullandığı 08 EA 610 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 06 EAP 782 plakalı kamyonete çarptıktan sonra refüje, ardından da sinyalizasyon direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü O.O. ile eşi H.O. ve çocukları N.O, A.O. ve Z.N.O. Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun-Trabzon yönünde trafik, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.