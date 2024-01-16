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        Trabzon'da boşandığı eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:15
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        Trabzon'da boşandığı eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y. ile çocukları A.Y. ve A.Y. taraf avukatları ve yakınları katıldı.

        Tutuklu sanık, savunmasında, eski eşiyle boşandıktan sonra çocukları için birlikte yaşamaya başladıkları, maktulün kendisine sürekli hakaretler ettiğini ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürdü.

        Olaydan bir gün önce kendisini aldattığını ileri sürerek maktulün hakaret etmesi üzerine tartıştıklarını, sabah uyandığında maktulün üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladığını savunan Muammer Y, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle yataktan kalkıp kurtulamadığını, kendini kurtarmak için maktulün boğazını sıkarak karşılık verdiğini, bir süre sonra hareketsiz kalması sonucu bıraktığını iddia etti.

        Odanın kapısını kilitleyip evde bulunan çocuklara kapıyı açmamalarını söyleyerek çıktıktan sonra polis ekiplerine teslim olduğunu belirten Muammer Y. öldürme kastının olmadığını, kendini kurtarmak için maktulün boğazını sıktığını ileri sürdü.

        Duruşmada müşteki olarak dinlenen sanığın oğlu A.Y. (16) de olay gecesi annesinin babasına saldırdığını, tokat atıp kıyafetlerini yırttığını, sabah babasının ağlayarak yanlarına gelip ambulansı aramalarını söylediğini aktardı.

        Annesinden sürekli şiddet gördüğünü söyleyen A.Y. babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Sanığın kızı A.Y. (12) de sabah kalktıklarında babasının teslim olmaya gittiğini belirtip ambulansı aramalarını istediğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığını mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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