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        Bahçesine giren karacalara "Ne yapaysınız?" diye seslenerek sohbet etti

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişinin, kar yağışı sonrası bahçesine giren karacalarla konuştuğu görüntüler ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:16
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        Bahçesine giren karacalara "Ne yapaysınız?" diye seslenerek sohbet etti
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişinin, kar yağışı sonrası bahçesine giren karacalarla konuştuğu görüntüler ilgi gördü.

        Yeşilova Mahallesi'ndeki evinde kar yağışı sonrası manzarayı izleyen Ömer Tüfekçioğlu, fındık bahçesine dört karacanın girdiğini fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla kayıt aldığı karacalara yöresel şiveyle "Ne yapaysınız?" diyerek seslenen Tüfekçioğlu'nun görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medya hesabında beğeni aldı.

        Tüfekçioğlu, AA muhabirine, yaşadıkları bölgede karacaları çoğu zaman gördüklerini söyledi.

        Hayvanları sevdiklerini, onlara asla zarar vermedikleri vurgulayan Tüfekçioğlu, "Güzel bir video çekmek istedim ve onlarla ufak bir sohbet yaşadık. Doğal yaşamda bazen gelip zarar verseler de kesinlikle onlara bizim bir zararımız olmaz. Zaman zaman geliyorlar ve burada besleniyorlar." diye konuştu.

        Tüfekçioğlu, kısa süre önce bahçesindeki duvara çarparak düşen sülünü besledikten sonra doğaya saldığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

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