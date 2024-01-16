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        TTB ile Trabzonspor'un düzenlediği fındık kampanyası yeniden başladı

        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Trabzonspor'un, "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" sloganıyla düzenlediği fındık kampanyası yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:33
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        TTB ile Trabzonspor'un düzenlediği fındık kampanyası yeniden başladı
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        Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Trabzonspor'un, "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" sloganıyla düzenlediği fındık kampanyası yeniden başladı.

        TTB'den yapılan yazılı açıklamada, TTB ile Trabzonspor'un fındık tanıtım ve tüketimine katkı amacıyla gerçekleştirdiği kampanyanın, 6 yıl aranın ardından yeniden hayata geçirildiği belirtildi.

        "Trabzonspor'un Resmi Yiyeceği Finduk" sloganıyla 2009-2010 sezonunda başlatılan kampanyanın, 2018'e kadar aralıklı sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, kampanyanın Antalyaspor maçıyla yeniden başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, borsa tarafından hazırlanan 30 gram kavrulmuş iç fındığın yer aldığı paketlerin, dış sahadaki tüm maçlarda protokol üyelerine, basın mensuplarına ve tribünlerdeki seyircilere verildiğine işaret edilerek, "Bu sezon ilk uygulama Antalya'daki basın mensuplarıyla başladı. Kampanyaya sezon boyunca deplasman maçlarıyla devam edilecek. Kaliteli fındıklardan hazırlanan paketlerin içinde fındığın sağlık açısından yararlarının anlatıldığı broşürler de yer alıyor." ifadesine yer verildi.

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