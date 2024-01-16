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        Trabzonspor'da goller 13 farklı oyuncudan geldi

        Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:54
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        Trabzonspor'da goller 13 farklı oyuncudan geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Haftayı 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordo-mavili takımda Taxiarchis Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

        Karadeniz ekibinde, Onuachu 9 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Visca 3, Pepe, Enis Destan, Bardhi ve Benkovic'in 2'şer, Denswil, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir, Mendy ve Fountas da 1'er gol attı.

        Trabzonspor'un 9. haftada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yendiği maçta ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti topu kendi kalesine gönderdi.

        - 20 maçın 4'ünde gol atamadı

        Trabzonspor, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

        Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0, ligin 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 yenildiği, ligin 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı, ligin 14. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmalarda gol atamadı.

        - Trabzonsporlu futbolcuların gol attığı 15 karşılaşma ve oyuncular

        Trabzonspor'un ligde gol attığı 15 maç ve gol atan oyuncular şunlar:

        Maç Sonuç Gol atan oyuncu
        Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 Denswil
        Trabzonspor-Çaykur Rizespor 2-3 Bakasetas, Enis Destan
        Kasımpaşa-Trabzonspor 1-5 Bardhi (2), Enis Destan, Göktan Gürpüz, Benkovic
        Trabzonspor-Beşiktaş 3-0 Onuachu, Bakasetas, Visca
        Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 3-2 Visca, Onuachu
        Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 Onuachu, Bakasetas
        Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3 Onuachu, Berat Özdemir, Pepe
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor 2-1 Onuachu (2)
        EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor 3-3 Pepe, Onuachu, Trezeguet
        Gaziantep FK-Trabzonspor 1-3 Trezeguet (2), Bakasetas
        İstanbulspor-Trabzonspor 0-3 (h) Trezeguet, Onuachu
        Trabzonspor-RAMS Başakşehir 1-1 Mendy
        MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-1 Visca
        Trabzonspor-Yılport Samsunspor 2-1 Onuachu, Benkovic
        Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor 1-1 Fountas

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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