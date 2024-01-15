Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kız arkadaşıyla tartışan liseli, intihar etti

        TRABZON'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 23:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız arkadaşıyla tartışan liseli, intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'un Yomra ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi A.E.K. (16), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi´nde meydana geldi. Yomra Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi A.E.K., iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmeyerek, kendisiyle görüşmek istemeyen kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışma sonrası A.E.K. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi. A.E.K.'yı ikna edemeyen diğer arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye gelmeden A.E.K., başına doğrulttuğu silahı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan liseli, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÇANTASINDAN NOT ÇIKTI

        Okul çantasından 'Karşılık bulabilseydim böyle olmazdı' yazılı not çıkan liselinin intihar öncesi son anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; elinde tabanca bulunan A.E.K.'nın, kız arkadaşıyla görüşüp, bölgeden uzaklaştığı, kısa süre sonra bekçilerin olay yerine koşarak geldiği anlar yer aldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        Irak ve Suriye'ye hava harekatı
        "Genç Mertens"
        "Genç Mertens"
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Yolda yürürken saldırıya uğradı!
        Cimbom son nefeste!
        Cimbom son nefeste!
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Sevgilisini kimyasal maddeyle yaralamıştı! Cezası belli oldu
        Galatasaray'dan dev seri!
        Galatasaray'dan dev seri!
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Galatasaray'dan gol itirazı!
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"

        Benzer Haberler

        1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
        1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
        Trabzon'da okul sporları ödül töreni gerçekleştirildi
        Trabzon'da okul sporları ödül töreni gerçekleştirildi
        Trabzon'da buzlanma nedeniyle düşüp ayağı kırılan kadına belediye ekipleri...
        Trabzon'da buzlanma nedeniyle düşüp ayağı kırılan kadına belediye ekipleri...
        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı
        Trabzonspor´da kupa mesaisi başladı
        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzon'da aranan 5 hükümlü yakalandı
        Trabzon'da aranan 5 hükümlü yakalandı