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        Trabzon'da esnafa yabancı dil eğitimi veriliyor

        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) esnafa yönelik düzenlenen yabancı dil kursu ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:18
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        Trabzon'da esnafa yabancı dil eğitimi veriliyor
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        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) esnafa yönelik düzenlenen yabancı dil kursu ilgi görüyor.

        TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, turizm sezonunda kente gelen yabancı turistler ile daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla açılan yabancı dil kurslarına esnafın yoğun ilgisi olduğu belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, Ortahisar ilçesindeki esnafın ilk eğitimlerinin tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Esnafın kendisi ve yanında çalışan elemanlara yönelik düzenlediğimiz mesleki temel yabancı dil kurslarımıza büyük bir ilgi var. 5 günlük eğitim programımız sabah ve öğle grupları olarak sürüyor. İlk grubun eğitimleri sona erdi. İkinci gruplarımızın eğitimleri sürüyor."

        Kara, turizmde kalitenin artırılması için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Ortahisar ilçemizdeki eğitimler sona erince Çaykara, Maçka başta olmak üzere turizm yönünden yoğun ilçelerimizde kurslarımıza başlayacağız. Talep olması durumunda yeniden Ortahisar ilçesine döneceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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